Правительство ужесточит КоАП для борьбы с мигрантами на тонированных машинах

Правительство России подготовило проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые позволят привлечь к ответственности за чрезмерную тонировку стекол водителей машин с иностранными номерами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Поправки нужны для контроля иностранцев, которые могут ввезти свой автомобиль на территорию Таможенного союза на срок не более шести месяцев, не регистрируя машины в ГИБДД. Пока машина на временном ввозе, нормы технического регламента (в том числе по тонировке) на владельцев таких автомобилей не распространяются. Наказать их за чрезмерно затемненные стекла де-юре нельзя», — отмечается в публикации.

В часть 3.1 статьи 12.5 КоАП предлагается внести ссылку не на технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», а на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации», при этом размер штрафа в 500 рублей не изменится.

ГИБДД пыталась штрафовать иностранных водителей на их машинах, временно ввезенных в РФ, за чрезмерную тонировку, но это спровоцировало поток жалоб с их стороны. Законопроект, устраняющий правовую коллизию, в ближайшее время будет внесен в Госдуму, уточняет «Ъ». Его обсуждали на заседании правительства 24 сентября.

