В Ингушетии устроили дрифт со стрельбой, и это попало на видео

На видео попали дрифт и стрельба из автомата водителей в Ингушетии

В Ингушетии неизвестные устроили дрифт со стрельбой из автомата. Видео распространилось в сети.

На размещенных кадрах можно увидеть, что более 20 машин дрифтуют рядом с заправкой. Один из водителей решил устроить стрельбу из автомата. Предполагается, что инцидент произошел в Назрановском районе республики.

До этого сообщалось, что в поселке Осиново республики Татарстан мужчина ранил своих оппонентов во время драки на парковке.

«Компания отмечала совершеннолетие друга в ЖК «Радужный». Вечером гости решили разъехаться по домам, но обнаружили машину, перекрывшую проезд. Парни обратились к владельцу авто и между ними возник конфликт», — говорится в сообщении Telegram-канала «Вечерняя Казань».

Ранее на видео попало, как водитель автобуса оскорбил и избил воронежца.