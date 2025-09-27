Крупного хищника, игнорирующего ПДД, сняли на видео в российском городе

В Пермском крае на видео сняли, как медведь бегал по дорогам

В Пермском крае медведь бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Нашествие медведей добралось до Пермского края. На этот раз хищник вышел в город Соликамск и всю ночь слонялся по улицам. Как рассказали SHOT местные жители, медведь не первый день бегает по городу и вообще не боится людей. Случаев нападения пока не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте.

По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

