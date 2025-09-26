«Равнодушно пошел по делам»: кемеровчанин дважды переехал щенка и попал на видео

В городе Прокопьевске Кемеровской области водитель дважды переехал щенка на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП. ДТП Новокузнецк».

«Водитель серебристого седана намеренно дважды переехал мирно лежащего щенка. Водитель равнодушно пошел по своим делам, на предложение свидетелей происшествия отвезти собаку в клинику или как-то поучаствовать в ее дальнейшей судьбе отказался», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел возле ТЦ «Вояж». Местные жители сообщили, что очевидцы экстренно отвезли пострадавшее животное в клинику, поэтому номер автомобиля не запомнили. Люди просят сотрудников полиции разобраться в ситуации, поскольку наезд на животных является ДТП, а водитель его не зафиксировал и скрылся с места происшествия.

