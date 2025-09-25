На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке медведь набросился на мужчину на парковке, и это попало на видео

Shot: на Камчатке на видео попало, как мужчина спасался от медведя на парковке
На Камчатке медведь напал на человека на автомобильной парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Сначала хищник набросился на мужчину на парковке в Ленинском районе, но он чудом спасся, запрыгнув в свою машину (на видео). Автомобиль сильно поврежден: выбиты окна и помяты задние крылья», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина быстро садиться в машину и закрывает дверь, в этот момент к транспорту подбегает медведь, который несколько раз ударяет по автомобилю.

До этого сообщалось, что около 8:00 (24 сентября 23:00 мск) медведь напал на жительницу Петропавловска-Камчатского на территории пришкольной спортивной площадки. Пострадавшую доставили в больницу и поместили в реанимацию. Спустя час медведя ликвидировали.

Ранее редкого хищника сняли на видео на трассе в Приморье.

