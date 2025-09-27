«Угрожали жестко избить»: на видео попало, как люди похитили подростка на авто

В Благовещенске несколько подростков похитили студента и вымогали у него деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Беспредельщиков было трое, все 2007—2008 г.р. Они силой вывезли 16-летнего парня на машине в дальний район города — угрожали жестко избить, если не отдаст им деньги. Часть суммы юноша занял у приятеля и передал им», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как люди похищают подростка из автомобиля и уводят в другой. В момент похищения у студента спадает обувь, поэтому ему приходится идти по земле в носках.

По информации канала, родители пострадавшего обратились в полицию, о проблемах своего сына они узнали от знакомого. Правоохранители оперативно установили личности нарушителей, задержали подростков и завели в их отношении уголовное дело. Сейчас нарушители находятся в СИЗО. Выяснилось, что это не единственное их нарушение: ранее подростки занимались незаконным денежным оборотом. В настоящее время сотрудники проводят проверку.

