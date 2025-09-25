На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ульяновец порезал ножом таксиста и попал в ДТП на его авто

В Ульяновской области мужчина порезал таксиста и слетел с трассы на его авто
СУ СК РФ по Ульяновской области

В Чердаклинском районе Ульяновской области пассажир порезал ножом таксиста, угнал его автомобиль и попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «СУ СКР по Ульяновской области».

«Утром 25 сентября 45-летний подозреваемый передвигался на такси в качестве пассажира в Заволжском районе города Ульяновска. В ходе поездки он нанес не менее 4-х ударов ножом водителю автомобиля, после чего сел за руль транспортного средства, проехал до поворота на с.Архангельское в Чердаклинском районе, где допустил съезд машины за пределы трассы», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате ДТП нарушитель получил травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты: сотрудники изъяли орудие преступления и назначили экспертизы.

Также сообщается, что травмы таксиста оказались несовместимыми с жизнью. Водителя обнаружили рядом с его автомобилем.

Ранее мигрант пытался дать взятку гаишнику, и это попало на видео.

