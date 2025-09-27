«Сильно повреждено лицо: машина с россиянами упала с моста и попала на видео

Mash: машина с людьми упала с моста под Выксой

В Нижегородской области недалеко от города Выкса автомобиль с людьми упал с моста. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Водителя с сильно поврежденным лицом и девушку с травмами отвезли в больницу. Мужчину, к сожалению, спасти не удалось», — рассказали очевидцы.

Пассажиры электропоезда запечатлели инцидент. На кадрах видно, что поврежденный автомобиль лежит под мостом. На месте ДТП работают спасатели, кроме того, собралось много людей, которые стоят на мосту.

До этого сообщалось, что на юго-востоке Москвы произошла авария с участием каршеринга и легкового автомобиля. На опубликованном в сети видео заметно, как медики спасаются пострадавших в результате ДТП людей. На месте работают инспекторы ДПС и полиция, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На записи также видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин полностью разбиты бамперы, смяты кузова и выбиты стекла.

Ранее во Владивостоке ребенок вылетел на дорогу в момент ДТП.