На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как медики спасали жизни москвичам, попавшим в жесткое ДТП

В Москве на видео сняли разбитые автомобили после жесткого ДТП
true
true
true

На юго-востоке Москвы произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП с участием каршеринга и легковушки произошло на Люблинской улице. На кадрах — последствия аварии», — говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео заметно, как медики спасаются пострадавших в результате ДТП людей. На месте работают инспекторы ДПС и полиция, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На записи также заметно, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин полностью разбиты бамперы, смяты кузова и выбиты стекла. В момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Москве байкеры врезались в автомобиль такси. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл врезается в такси, от удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Далее на записи заметно, как в легковую машину влетает второй мотоциклист.

Ранее во Владивостоке ребенок вылетел на дорогу в момент ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами