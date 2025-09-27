На видео попало, как медики спасали жизни москвичам, попавшим в жесткое ДТП

В Москве на видео сняли разбитые автомобили после жесткого ДТП

На юго-востоке Москвы произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП с участием каршеринга и легковушки произошло на Люблинской улице. На кадрах — последствия аварии», — говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео заметно, как медики спасаются пострадавших в результате ДТП людей. На месте работают инспекторы ДПС и полиция, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На записи также заметно, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин полностью разбиты бамперы, смяты кузова и выбиты стекла. В момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Москве байкеры врезались в автомобиль такси. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл врезается в такси, от удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Далее на записи заметно, как в легковую машину влетает второй мотоциклист.

Ранее во Владивостоке ребенок вылетел на дорогу в момент ДТП.