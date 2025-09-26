Блогер пытался сбежать из Таиланда после того, как снял на видео интим в авто

Блогер, который снял интим в пикапе, пытался сбежать из Таиланда от полиции

Треш-блогер из России пытался сбежать из Таиланда после того, как понял, что правоохранители ищут его из-за интим-видео в кузове пикапа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Георгий собирался улететь во Вьетнам, но из Пхукета добрался только до Бангкока — там его задержали силовики», — говорится в сообщении.

По информации канала, после произошедшего тайские власти собрали совещание, на котором решили, что за подобные ситуации будут давать «максимальное наказание».

О задержании треш-блогера 25 сентября сообщил Telegram-канал Mash. В публикации говорилось, что полиция Таиланда заинтересовалась им после видеоролика с публичным половым актом. На видео, вызвавшем возмущение в соцсетях, молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа на глазах у других водителей.

Когда снято данное видео, неизвестно, но в сети оно появилось на днях. Увидев его, власти Пхукета сочли такое поведение антирепутационным и объявили Дзугкоева в розыск.

Ранее задержанному в Таиланде российскому треш-блогеру предъявили обвинения.