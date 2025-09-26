Задержанному в Таиланде российскому треш-блогеру предъявили обвинения

В Таиланде полиция предъявила обвинения российскому треш-блогеру Георгию Дзугкоеву в непристойном поведении в общественном месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на туристическую полицию провинции Пхукет.

По ее информации, таиландские власти аннулировали визу россиянина, а также включили его в «черный список».

О задержании треш-блогера 25 сентября сообщил Telegram-канал Mash. В публикации говорилось, что полиция Таиланда заинтересовалась им после видеоролика с публичным половым актом. На видео, вызвавшем возмущение в соцсетях, молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа на глазах у других водителей.

Когда снято данное видео, неизвестно, но в сети оно появилось на днях. Увидев его, власти Пхукета сочли такое поведение антирепутационным и объявили Дзугкоева в розыск.

Ранее в Таиланде мужчина совершил кражу, чтобы попасть в тюрьму и отвлечься от рутины реальной жизни.