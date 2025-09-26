На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Государство на четверть урежет льготные автокредиты для россиян

В 2026 году в РФ будет снижена на четверть поддержка льготных автокредитов
Нина Зотина/РИА Новости

Объем ассигнований на программы льготного автокредитования и лизинга в 2026 году планируется снизить более чем на четверть, до 37,2 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту федерального бюджета России на ближайшие три года.

«Предполагается, что в 2026-2028 гг. программы льготного автокредитования будут ежегодно финансироваться из федерального бюджета в объеме по 20 млрд руб., льготный лизинг – по 17-19 млрд руб.», — отмечается в сообщении агентства.

Объемы финансирования этих программ в 2025 году оцениваются в 50,6 млрд рублей, из которых 18,4 млрд приходится на программы льготного автокредитования, и 32,3 млрд рублей — на программы лизинга.

До этого стало известно, что в проекте бюджета на 2026 году заложен полуторакратный рост поступлений от утилизационного сбора на автомобили.

Ранее стало известно, что российский авторынок стал вторым в Европе.

