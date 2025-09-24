На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Доходы от утильсбора на авто планируется увеличить в 1,5 раза после поднятия тарифа

Алексей Филиппов/РИА Новости

В проекте федерального бюджета России на 2026 год запланирован рост доходов от утилизационного сбора за автомобили на 47%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с пояснительной запиской к проекту.

«Доходы федерального бюджета РФ от утилизационного сбора на транспорт в 2026 году должны вырасти на 46,7%, до 1,65 трлн руб. При этом по итогам 2025 года поступления средств от утильсбора в бюджет будут значительно ниже ранее запланированных из-за падения объемов выпуска и ввоза автомобилей», — отмечается в публикации.

От локально собранных машин в бюджет поступит 1,1 трлн рублей в будущем году. В 2027 году планируется, что поступления от утильсбора составят почти 2 трлн рублей, в 2028 — 2,3 трлн рублей.

«Газета.Ru» подробно писала о том, какие машины перестанут привозить в Россию после изменения подхода к начислению утильсбора, о том, какие некитайские иномарки по-прежнему можно будет привезти, и о ситуации с рядом иномарок, которые после реформы будет дешевле растаможить автодилеру, чем частному лицу.

