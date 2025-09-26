В Зеленограде женщину оштрафовали за экстремистскую наклейку на ее авто

Жительницу Зеленограда оштрафовали за наклейку на ее автомобиле, значение которой она не знала, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сама машина была припаркована рядом с домом ее владелицы — жительницы Зеленограда Елены М. На заднем стекле располагалась наклейка с символикой «Северного братства» (организация запрещена в России), которое суд признал экстремистским сообществом. По словам знакомых, у женщины есть 33-летний сын Александр», — сообщает канал.

На заседание суда Елена не явилась. Зеленоградский суд пришел к выводу, что женщина осознанно разместила наклейку на автомобиле, понимая последствия. Судья признал ее виновной в демонстрации экстремистской символики. Женщине назначили штраф.

До этого в Москве дальнобойщик из Белгорода получил штраф за наклейку Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России).

«В Зеленограде 17 августа около полудня в районе проезда 5500 сотрудники ДПС увидели грузовик с наклейкой с запрещенной символикой. За рулем был уроженец Белгорода Дмитрий С. Правоохранители составили на него протокол и взяли с него письменные объяснения. На заседание, которое проходило в Зеленограде, он не явился», — говорится в публикации «Осторожно, Москва».

Ранее россиянам напомнили об угрозе получить штраф за надписи на автомобиле.