В Москве оштрафовали дальнобойщика за проукраинскую наклейку

В Москве дальнобойщик из Белгорода получил штраф за проукраинскую наклейку

В Москве дальнобойщик из Белгорода получил штраф за наклейку Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В Зеленограде 17 августа около полудня в районе проезда 5500 сотрудники ДПС увидели грузовик с наклейкой с запрещенной символикой. За рулем был уроженец Белгорода Дмитрий С. Правоохранители составили на него протокол и взяли с него письменные объяснения. На заседание, которое проходило в Зеленограде, он не явился», — говорится в публикации.

В итоге суд признал водителя виновным в публичной демонстрации нацистской символики. Также было поручено конфисковать предмет правонарушения — наклейку на автомобиль.

До этого в Ивановской области полсотни дальнобойщиков получили штрафы суммарно на 22 млн рублей за перегруз.

По словам водителей, на отрезке нет никаких предупреждающих знаков, также на дороге есть колея, из-за чего вес может рассчитываться неправильно. Примечательно, что штрафы на сотни тысяч рублей получили минимум 50 человек.

