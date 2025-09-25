«Отлетела гайка»: мальчик сломал надкостницу из-за разваливающейся маршрутки

В Саратове от маршрутки отлетела гайка, которая сломала надкостницу ребенку

В Саратове от маршрутки отвалилась гайка, которая сломала надкостницу ребенку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и Области».

«Наша подписчица сообщила, что вчера утром ее 13-летний сын шел по тротуару на Мясницкой. В этот момент из колеса маршрутки отлетела гайка и ударила его. В травмпункте сделали рентген и поставили диагноз: перелом надкостницы. Теперь ребенку придется месяц ходить с костылями», — говорится в публикации.

Отмечается, что госномер маршрутки зафиксировать не удалось.

До этого в Барнауле поездка в маршрутке закончилась для местного школьника сильным стрессом. Водитель не выпускал мальчика из салона из-за непрошедшей оплаты проезда.

Водитель автобуса №58 якобы предупредил, что из-за неработающего терминала принимает оплату наличными или переводом. У школьника не было наличных, а мобильный интернет не работал, так что оплатить проезд он не смог.

Ранее в Барнауле мальчику прищемило голову дверьми маршрутки.