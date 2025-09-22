На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель маршрутки не выпускал из салона школьника, у которого не прошла оплата проезда

В Барнауле водитель маршрутки не выпускал школьника из-за непрошедшей оплаты
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Барнауле поездка в маршрутке закончилась для местного школьника сильным стрессом. Водитель не выпускал мальчика из салона из-за непрошедшей оплаты проезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Алтапресс».

Инцидент произошел 21 сентября. Как рассказали родители мальчика, их ребенок ехал на тренировку и должен был выйти на остановке «Сибэнергомаш». Водитель автобуса №58 якобы предупредил, что из-за неработающего терминала принимает оплату наличными или переводом. У школьника не было наличных, а мобильный интернет не работал, так что оплатить проезд он не смог.

Тогда, по утверждению родственников мальчика, водитель транспортного средства отказался выпускать их сына из маршрутки и заявил, что тот продолжит путь, пока не восстановится связь. Одна из пассажирок, услышав это, оплатила проезд за мальчика, и школьник покинул салон на нужной ему остановке.

Теперь семья ребенка пытается добиться наказания для водителя.

Ранее на видео попала драка между пассажирами автобуса в Сочи.

