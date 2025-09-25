В Барнауле мальчику прищемило голову дверьми маршрутки

В Барнауле водитель маршрутного автобуса прищемил голову дверьми мальчику, сообщает barneos22.ru со ссылкой на маму ребенка.

«Ребенок возвращался с тренировки. Сел в маршрутку №65 на Кутузова. Водитель был очень нервный, выражался нецензурно с другими пассажирами. А когда ребенок выходил на остановке, то ему прищемило голову дверями. Сын пришел в испуганном состоянии с ссадинами, следами и болями в местах повреждения» — рассказала женщина.

По ее словам, она хочет найти водителя и наказать соответствующим образом.

До этого в Барнауле поездка в маршрутке закончилась для местного школьника сильным стрессом. Водитель не выпускал мальчика из салона из-за непрошедшей оплаты проезда.

Водитель автобуса №58 якобы предупредил, что из-за неработающего терминала принимает оплату наличными или переводом. У школьника не было наличных, а мобильный интернет не работал, так что оплатить проезд он не смог.

Тогда, по утверждению родственников мальчика, водитель транспортного средства отказался выпускать их сына из маршрутки и заявил, что тот продолжит путь, пока не восстановится связь.

Ранее сообщалось, что в Иркутске «шашечник» опрокинул маршрутный микроавтобус.