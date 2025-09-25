Мигрант пытался дать взятку гаишнику, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде мигрант положил деньги для гаишника в путевой лист

В Нижнем Новгороде мигрант пытался дать взятку сотруднику ГИБДД, положив деньги в путевой лист. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Инцидент произошел в Лукояновском районе. Инспектор ДПС остановил грузовик, которым управлял 38-летний гражданин из Средней Азии. В результате проверки был выявлен целый ряд нарушений: это и отсутствие страховки, и техническая неисправность автомобиля, и факт нелегального трудоустройства водителя», — говорится в сообщении.

По информации канала, во время разговора нарушитель положил две тысячи рублей в путевой лист и отдал инспектору, тогда гаишник сообщил о произошедшем руководству. В отношении мигранта сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело за мелкое взяточничество, а также составили ряд административных протоколов. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

