Видео: крыса оставила своих детенышей в автомобиле приморки

В Приморье на видео сняли крысят, поселившихся в автомобиле
В Приморском крае крыса оставила своих детенышей в припаркованном автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Машина на десять дней превратилась в пятизвездочный отель для одной <..> мамаши-крысы. Оставила машину возле дома на Гоголя дней на 10, а сама уехала, вернулась — а у меня под капотом уже готовый питомник», — рассказала водительница.

Женщина запечатлела инцидент на видео. На кадрах заметно, что крысята находятся под капотом. Далее на записи видно, что водительница переложила животных в коробку. По словам приморки, детеныши не перегрызли провода и детали автомобиля.

До этого сообщалось, что в Приморском крае мужчина перевозил в автомобиле расчлененного тигра.

«На трассе «Раздольное — Хасан» был остановлен 39-летний Игорь Л. Он из Владивостока, занимался смешанными единоборствами, любил охотиться и рыбачить. Сейчас мужчина на допросе пытается объяснить, откуда у него тигр в багажнике», — говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Ранее на Камчатке медведь набросился на мужчину на парковке, и это попало на видео.

