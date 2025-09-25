Видео: крыса оставила своих детенышей в автомобиле приморки

В Приморье на видео сняли крысят, поселившихся в автомобиле

В Приморском крае крыса оставила своих детенышей в припаркованном автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Машина на десять дней превратилась в пятизвездочный отель для одной <..> мамаши-крысы. Оставила машину возле дома на Гоголя дней на 10, а сама уехала, вернулась — а у меня под капотом уже готовый питомник», — рассказала водительница.

Женщина запечатлела инцидент на видео. На кадрах заметно, что крысята находятся под капотом. Далее на записи видно, что водительница переложила животных в коробку. По словам приморки, детеныши не перегрызли провода и детали автомобиля.

