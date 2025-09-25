На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Расчлененного редкого хищника нашли в багажнике приморца

В Приморье мужчина перевозил в багажнике расчлененного тигра
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

В Приморском крае мужчина перевозил в автомобиле расчлененного тигра. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«На трассе «Раздольное — Хасан» был остановлен 39-летний Игорь Л. Он из Владивостока, занимался смешанными единоборствами, любил охотиться и рыбачить. Сейчас мужчина на допросе пытается объяснить, откуда у него тигр в багажнике», — говорится в сообщении.

По информации канала, в отношении приморца правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте животных, занесенных в Красную книгу. Прокуратура региона взяла расследование под контроль.

До этого сообщалось, что в Приморском крае на трассе люди заметили тигра. Водитель запечатлел инцидент на видео. На записи заметно, что перед тем, как убежать в лес хищник следил за остановившимся автомобилем.

Кроме того, в городе Бердске Новосибирской области водитель выбросил котят в бак. На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель белого автомобиля достает из багажника мешок и выбрасывает в бак.

Ранее на Камчатке медведь набросился на мужчину на парковке, и это попало на видео.

