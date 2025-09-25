Расчлененного редкого хищника нашли в багажнике приморца

В Приморском крае мужчина перевозил в автомобиле расчлененного тигра. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«На трассе «Раздольное — Хасан» был остановлен 39-летний Игорь Л. Он из Владивостока, занимался смешанными единоборствами, любил охотиться и рыбачить. Сейчас мужчина на допросе пытается объяснить, откуда у него тигр в багажнике», — говорится в сообщении.

По информации канала, в отношении приморца правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте животных, занесенных в Красную книгу. Прокуратура региона взяла расследование под контроль.

До этого сообщалось, что в Приморском крае на трассе люди заметили тигра. Водитель запечатлел инцидент на видео. На записи заметно, что перед тем, как убежать в лес хищник следил за остановившимся автомобилем.

