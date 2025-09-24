На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Робот ударил рабочего на заводе Tesla

На заводе Tesla в США робот одним ударом сбил с ног человека
RoClickMag/Shutterstock/FOTODOM

Технический специалист завода Tesla во Фримонте (США) подал иск на $51 млн после того, как промышленный робот сбил его с ног и причинил тяжелые травмы. Об этом сообщает Independent.

«По его словам, неуправляемый робот внезапно и без предупреждения ударил его, в результате чего 50-летний сотрудник получил тяжелые травмы и столкнулся с трудностями при оплате астрономических медицинских счетов», — отмечается в публикации.

Согласно жалобе пострадавшего Питера Хинтердоблера, механическая рука обрушилась на него «со значительной силой, в результате чего он упал на пол и потерял сознание, а также получил другие травмы». Инцидент произошел 22 июля 2023 года, и с этого момента он потратил на лечение $1 млн, еще предстоит уплатить $6 млн.

