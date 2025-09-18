На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С ноября россиянам заблокируют ввоз некитайских иномарок. Какие модели останутся

Автоэксперт Рогов: ввоз некитайских иномарок в Россию упадет на 90% с ноября
Volkswage/Peugeot/Kia/Lexus
После ужесточения правил растаможки автомобилей сотни предпринимателей потеряют свои бизнесы, рассказали «Газете.Ru» участники рынка. Россияне больше не смогут покупать за единичным исключением машины BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi. Зато сохранится возможность привезти дешевые модели Suzuki, Hyundai, Kia, Toyota и Mitsubishi. Подробнее о том, какие иномарки россияне еще смогут заказать из-за рубежа, – в материале «Газеты.Ru».

Какие машины останутся

С 1 ноября в России будет введена новая методика расчета утилизационного сбора, привязанная к мощности автомобиля, а для физлиц отменяются льготы по ввозу машин мощнее 160 лошадиных сил, соответствующий проект постановления Минпромторг уже разместил на сайте правовой информации.

Актуальными для частного ввоза останутся малолитражные автомобили – такие как Suzuki Baleno, Toyota Belta, Mitsubishi Outlander c атмосферным мотором 2.0, Renault Duster предыдущего поколения, а также автомобили концерна Volkswagen с турбомотором 1.4 мощностью 150 л.с., рассказала «Газете.Ru» автор YouTube-канала «Лиса рулит» Елена Лисовская (занимается ввозом иномарок из-за рубежа).

Harazaki Ananta Hondro/Shutterstock/FOTODOM

«На заказ работает огромное количество фирм, кроме того, очень многие хотят привезти машину на заказ, потому что не хотят покупать новые китайские или отечественные автомобили.

А за 2-3 млн рублей можно привезти прекрасную машину 3-5 лет»,

— поделилась в беседе с «Газетой.Ru» Лисовская.

Глава компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян пояснил «Газете.Ru», что для личного пользования с льготным утильсбором в 3,4 тыс. рублей на новые машины до трех лет и 5,2 тыс. рублей на машины старше трех лет, после 1 ноября получится ввозить в основном малолитражки.

Mitsubishi

«Для машин мощностью до 160 л.с. ничего не меняется. Есть нетурбированные двигатели 1.5, 2.0, 1.8. Например, с такими моторами есть Lexus NX, Kia Sportage, Hyundai Tucson.

Эти автомобили по-прежнему будут пользоваться спросом, как и, например, Kia Rio.

Автомобили классов A, B, C новая мера не затрагивает. Есть некоторые автомобили и в D-сегменте с такими моторами. Дальше уже будет невыгодно», — объясняет Мардоян «Газете.Ru».

По его словам, на автомобиль с мотором объемом до трех литров и возрастом до трех лет

утильсбор составит около 2,2 млн рублей, старше трех лет – 3,2 млн рублей.

В случае с одной из самых популярных моделей, BMW X5 с трехлитровым дизелем или бензиновым мотором, это означает, что машина, стоящая сейчас 12-13 млн рублей, с 1 ноября будет по умолчанию стоить 16 млн рублей, приводит пример глава компании «Автодегустатор».

BMW

«Машина должна быть дорогая сама по себе, но при этом с не очень мощным мотором. Например, таким критериям соответствует BMW X3 с 3,0-литровым дизелем: сейчас она стоит 7,5-8 млн рублей, подорожает на 900 тыс. рублей. Плохо, обидно, неприятно, но не повод отказаться», — надеется Дмитрий Рогов, основатель компании «Рогов Мобиль» (занимается поставками автомобилей из Японии и Южной Кореи).

Аналогичная ситуация складывается с Audi A6 с 2.0-литровым мотором на 200 сил: если такой автомобиль в полноприводном варианте стоил 5 млн рублей, то подорожает до 6 млн рублей, отмечает он.

Volkswagen Tiguan из Китая тоже продолжат привозить, но только с турбомоторами 1.4 и 1.5,

как и Skoda Octavia, также есть смысл обратить внимание на Peugeot с дизелем 1.6 и китайские кроссоверы Mazda CX-5, CX-30, седаны Mazda 3, перечислил Рогов.

При этом популярные кроссоверы Toyota RAV4 того же класса, которые стоили до 3 млн рублей и приобретались россиянами из-за просторного салона и лояльности к японскому бренду, оказываются за чертой выгодности, поскольку их моторы развивают 170 л.с.

Катком по бизнесу

Меры правительства приведут к падению импорта иностранных автомобилей, ввозившихся гражданами, на 90%, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Рогов из «Рогов Мобиля».

«У тех, кто привозит автомобили из Китая и Южной Кореи, работая по среднему и высокому сегменту, деятельность остановится.

Возможно, останется от прежних объемов поставок 5-10%, это максимум.

Если в последнее время приходило 500-550 тыс. автомобилей в год, то из них 150 тыс. – Япония. На японском направлении останется 120-130 тыс. машин, а из Китая и Кореи – сократится до 20-30 тыс. автомобилей в год», — рассказал Рогов об ожидающемся спаде импорта.

По его словам, ввоза подержанных машин из Японии новая мера коснется в наименьшей степени, поскольку в Дальний Восток и в Сибирь доставщики везут в основном маломощные и достаточно возрастные машины. Многим предпринимателям, занимающимися такими поставками, придется переориентироваться на другие направления или вовсе уйти из этого бизнеса.

«Только недавно проходили новости, что

в Уссурийске выстроили новый склад временного хранения на 4-5 тыс. автомобилей, это все окажется никому не нужным.

Также автовозы, сертификационные лаборатории, которые в последнее время активно открывались», — перечислил он.

Многочисленные компании, занимающиеся поставками автомобилей под конкретного клиента, будут вынуждены прекратить работу, уверена Елена Лисовская.

«Работа на заказ будет заблокирована практически полностью.

Те, у кого были отделы заказов, могут эти отделы закрывать. Там останется какой-то поток, но он будет очень маленьким. Любой разумный человек понимает, что машин мощностью до 160 л.с. просто мало», — отметила предпринимательница.

О том, какие автомобили станет невыгодно ввозить в Россию по новым правилам, подробно писала «Газета.Ru».

