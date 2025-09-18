С ноября россиянам заблокируют ввоз некитайских иномарок. Какие модели останутся

После ужесточения правил растаможки автомобилей сотни предпринимателей потеряют свои бизнесы, рассказали «Газете.Ru» участники рынка. Россияне больше не смогут покупать за единичным исключением машины BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi. Зато сохранится возможность привезти дешевые модели Suzuki, Hyundai, Kia, Toyota и Mitsubishi. Подробнее о том, какие иномарки россияне еще смогут заказать из-за рубежа, – в материале «Газеты.Ru».

Какие машины останутся

С 1 ноября в России будет введена новая методика расчета утилизационного сбора, привязанная к мощности автомобиля, а для физлиц отменяются льготы по ввозу машин мощнее 160 лошадиных сил, соответствующий проект постановления Минпромторг уже разместил на сайте правовой информации.

Что хотят изменить Подготовленный Минпромторгом проект постановления правительства, меняющий подход к начислению утилизационного сбора, проходит процедуру общественного обсуждения. Документ привязывает начисление «утиля» не только к литражу, но и к мощности двигателя. Кроме того, для автомобилей, ввозимых частными лицами для личного пользования, вводится «потолок» по мощности в 160 л.с., при преодолении которого придется уплатить утилизационный сбор в миллионы рублей вместо символических 3,4 тыс. или 5,2 тыс. руб.



В частности, если у автомобиля мотор рабочим объемом 2-3 л и мощность от 160 до 190 л.с., на него будет начислено 1,92-2,88 млн рублей утилизационного сбора в зависимости от возраста машины. Мощность 190-220 л.с. при том же объеме требует уплаты утильсбора в 1,97-2,92 млн рублей, мощность 220-250 л.с. – 2,96 млн рублей.



Актуальными для частного ввоза останутся малолитражные автомобили – такие как Suzuki Baleno, Toyota Belta, Mitsubishi Outlander c атмосферным мотором 2.0, Renault Duster предыдущего поколения, а также автомобили концерна Volkswagen с турбомотором 1.4 мощностью 150 л.с., рассказала «Газете.Ru» автор YouTube-канала «Лиса рулит» Елена Лисовская (занимается ввозом иномарок из-за рубежа).

«На заказ работает огромное количество фирм, кроме того, очень многие хотят привезти машину на заказ, потому что не хотят покупать новые китайские или отечественные автомобили.

А за 2-3 млн рублей можно привезти прекрасную машину 3-5 лет»,

— поделилась в беседе с «Газетой.Ru» Лисовская.

Глава компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян пояснил «Газете.Ru», что для личного пользования с льготным утильсбором в 3,4 тыс. рублей на новые машины до трех лет и 5,2 тыс. рублей на машины старше трех лет, после 1 ноября получится ввозить в основном малолитражки.

«Для машин мощностью до 160 л.с. ничего не меняется. Есть нетурбированные двигатели 1.5, 2.0, 1.8. Например, с такими моторами есть Lexus NX, Kia Sportage, Hyundai Tucson.

Эти автомобили по-прежнему будут пользоваться спросом, как и, например, Kia Rio.

Автомобили классов A, B, C новая мера не затрагивает. Есть некоторые автомобили и в D-сегменте с такими моторами. Дальше уже будет невыгодно», — объясняет Мардоян «Газете.Ru».

По его словам, на автомобиль с мотором объемом до трех литров и возрастом до трех лет

утильсбор составит около 2,2 млн рублей, старше трех лет – 3,2 млн рублей.

В случае с одной из самых популярных моделей, BMW X5 с трехлитровым дизелем или бензиновым мотором, это означает, что машина, стоящая сейчас 12-13 млн рублей, с 1 ноября будет по умолчанию стоить 16 млн рублей, приводит пример глава компании «Автодегустатор».

«Машина должна быть дорогая сама по себе, но при этом с не очень мощным мотором. Например, таким критериям соответствует BMW X3 с 3,0-литровым дизелем: сейчас она стоит 7,5-8 млн рублей, подорожает на 900 тыс. рублей. Плохо, обидно, неприятно, но не повод отказаться», — надеется Дмитрий Рогов, основатель компании «Рогов Мобиль» (занимается поставками автомобилей из Японии и Южной Кореи).

Аналогичная ситуация складывается с Audi A6 с 2.0-литровым мотором на 200 сил: если такой автомобиль в полноприводном варианте стоил 5 млн рублей, то подорожает до 6 млн рублей, отмечает он.

Volkswagen Tiguan из Китая тоже продолжат привозить, но только с турбомоторами 1.4 и 1.5,

как и Skoda Octavia, также есть смысл обратить внимание на Peugeot с дизелем 1.6 и китайские кроссоверы Mazda CX-5, CX-30, седаны Mazda 3, перечислил Рогов.

При этом популярные кроссоверы Toyota RAV4 того же класса, которые стоили до 3 млн рублей и приобретались россиянами из-за просторного салона и лояльности к японскому бренду, оказываются за чертой выгодности, поскольку их моторы развивают 170 л.с.

Катком по бизнесу

Меры правительства приведут к падению импорта иностранных автомобилей, ввозившихся гражданами, на 90%, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Рогов из «Рогов Мобиля».

«У тех, кто привозит автомобили из Китая и Южной Кореи, работая по среднему и высокому сегменту, деятельность остановится.

Возможно, останется от прежних объемов поставок 5-10%, это максимум.

Если в последнее время приходило 500-550 тыс. автомобилей в год, то из них 150 тыс. – Япония. На японском направлении останется 120-130 тыс. машин, а из Китая и Кореи – сократится до 20-30 тыс. автомобилей в год», — рассказал Рогов об ожидающемся спаде импорта.

По его словам, ввоза подержанных машин из Японии новая мера коснется в наименьшей степени, поскольку в Дальний Восток и в Сибирь доставщики везут в основном маломощные и достаточно возрастные машины. Многим предпринимателям, занимающимися такими поставками, придется переориентироваться на другие направления или вовсе уйти из этого бизнеса.

«Только недавно проходили новости, что

в Уссурийске выстроили новый склад временного хранения на 4-5 тыс. автомобилей, это все окажется никому не нужным.

Также автовозы, сертификационные лаборатории, которые в последнее время активно открывались», — перечислил он.

Многочисленные компании, занимающиеся поставками автомобилей под конкретного клиента, будут вынуждены прекратить работу, уверена Елена Лисовская.

«Работа на заказ будет заблокирована практически полностью.

Те, у кого были отделы заказов, могут эти отделы закрывать. Там останется какой-то поток, но он будет очень маленьким. Любой разумный человек понимает, что машин мощностью до 160 л.с. просто мало», — отметила предпринимательница.

О том, какие автомобили станет невыгодно ввозить в Россию по новым правилам, подробно писала «Газета.Ru».