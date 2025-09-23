Видео: водитель избил москвича после ДТП на МКАД

На МКАД на видео сняли, как мужчина избил водителя, спровоцировавшего ДТП

В Москве на МКАД водители подрались после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 25 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль перестраивается на соседнюю полосу движения и врезается в другую машину. После ДТП водители выходят из своих автомобилей и несколько минут разговаривают. Далее на записи заметно, как один из мужчин ударяет водителя, в этот момент подъезжает такси, из которого выходит мужчина и останавливает конфликт.

