Генконсульство РФ в Анталье прокомментировало ДТП с россиянами

ГК РФ в Анталье: в автобусе, попавшем в ДТП, находилось более 20 граждан РФ

В автобусе, попавшем в ДТП в турецкой Анталье, было, по предварительным данным, около 20 российских граждан. Об этом сообщает Генконсульство России в Анталье в официальном Telegram-канале.

Пострадавших разместили в местных больницах, им оказывается медицинская помощь. Некоторые из них в тяжелом состоянии, уточнили в ГК.

«Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с представителями турецких властей, туроператора и страховой компании и готово оказать пострадавшим россиянам все необходимое содействие», — сказано в сообщении.

ДТП произошло 23 сентября в районе Конаклы в Аланье. Турецкое агентство IHA сообщило, что автобус с туристами столкнулся с микроавтобусом. В результате, как сообщалось, пострадали не менее 15 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Причины аварии пока не уточняются.

Это не первый случай с участием российских туристов в Турции за последнее время. В начале августа микроавтобус с россиянами попал в ДТП по пути на фестиваль в Каппадокию: транспортное средство врезалось в легковой автомобиль и опрокинулось. Тогда также обошлось без жертв, но пассажирам потребовалась госпитализация.

Ранее в горном ущелье в Карачаево-Черкесии перевернулся автомобиль с туристами.