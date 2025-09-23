На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Человек сгорел весь»: появилось видео с места жесткого ДТП в Сибири

В Сибири на видео сняли «Газель», вспыхнувшую с человеком в салоне
В Новосибирской области человек сгорел в момент жесткого ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

«Вот Газель осталась, человек сгорел весь <…> прямо под фуру затолкало «Газель». Напрочь все сгорело», — рассказал очевидец.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части горит грузовик, при этом от транспорта практически ничего не осталось. Рядом с горящим автомобилем стоит фура, которая получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбит бампер и стекла.

По предварительной информации, около 8:00 (4:00 мск) на 1180 км автодороги Р-254 на территории Барабинского района произошло столкновение четырех транспортных средств: трех фур и «Газели». В результате столкновения одна из фур и «Газель» загорелись. В настоящее время огонь потушили. Обстоятельства ДТП и данные водителя, который получил травмы, несовместимые с жизнью, устанавливаются. Помимо этого, проводятся мероприятия по ликвидации заторной ситуации на трассе.

Ранее автомобиль Дмитрия Диброва попал в массовое ДТП в Подмосковье.

