ГАИ Тюменской области сообщило о столкновении двух авто с водителями без прав

Двое подростков без прав устроили ДТП в Тюменской области. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале.

ДТП произошло на 109-м километре федеральной трассы под Исетском. По данным инспекторов, столкновение произошло после того, как 17-летний водитель автомобиля Toyota Corolla вылетел на встречную полосу и врезался в «Хонду». После удара «Тойота» отлетела и врезалась в еще один автомобиль, ВАЗ21124, под управлением 18-летнего юноши без водительских прав.

Все участники ДТП живы. 16-летняя пассажирка «Тойоты» и 14-летняя пассажирка ВАЗа получили ранения. Их тяжесть не раскрывается.

24 августа подросток без прав устроил ДТП на автомобиле такси в Мытищах. После ДТП взломавший машину водитель пытался скрыться, но был задержан ее хозяином. О том, кому принадлежал автомобиль такси, не сообщалось.

Ранее в Челябинске подросток устроил ДТП с участием троллейбуса.