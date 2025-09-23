Стало известно, был ли за рулем Дибров в момент ДТП с Mercedes

За рулем автомобиля Mercedes, который принадлежит телеведущему Дмитрию Диброву, в момент ДТП в Подмосковье находился его водитель. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Авария обошлась без пострадавших – все участники отказались от госпитализации», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, за рулем иномарки в момент аварии находился водитель телеведущего.
ДТП произошло в 11 утра 22 сентября. Mercedes столкнулся с несколькими машинами на Рублево-Успенском шоссе в деревне Жуковка.
На опубликованных в сети кадрах видно, что транспорт получил повреждения. На записи также заметно, что на место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал «Пятому каналу», что не попадал в ДТП. Сейчас он находится на съемках на студии «Останкино». Телеведущий уточнил, что с ним все хорошо.
