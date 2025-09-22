На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: автомобиль Дмитрия Диброва попал в массовое ДТП в Подмосковье

Shot: Mercedes Дмитрия Диброва столкнулся с несколькими авто в Подмосковье
true
true
true

В Подмосковье Mercedes Дмитрия Диброва столкнулся с несколькими автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Mercedes телеведущего столкнулся с несколькими машинами на Рублево-Успенском шоссе в деревне Жуковка. Авария произошла сегодня в районе 11 утра. У машины существенно повреждена передняя часть, отлетел бампер», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что транспорт получил повреждения. На записи также заметно, что на место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По информации канала, был ли телеведущий в салоне иномарке в момент ДТП неизвестно.

До этого сообщалось, что российский актер Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане.

«Сейчас актер находится на съемках в горной республике. Когда его машина ехала по серпантину, начался оползень. Грунт вперемешку с камнями пошел на дорогу. Один из них попал в Никиту, когда он расчищал проезд», — сообщает канал 112.

Ранее на видео попало ДТП с сыном комика Молочного, который сбил женщину в Киеве.

