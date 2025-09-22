Дмитрий Дибров заявил, что не попадал в ДТП

Телеведущий Дибров после слухов о ДТП заявил, что находится на съемках

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал «Пятому каналу», что не попадал в ДТП.

Дибров на данный момент находится на съемках на студии «Останкино». Телеведущий уточнил, что с ним все хорошо.

22 сентября Telegram-канал Shot сообщил, что машина Диброва столкнулась с несколькими авто на Рублево-Успенском шоссе в деревне Жуковка. В результате аварии у автомобиля повредилась передняя часть и частично отлетел бампер.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Екатерина Гордон, представляющая интересы супруги бизнесмена, заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой, обвинив жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Ранее Дибров отказался смотреть интервью жены Полины.