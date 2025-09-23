На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
При столкновении фур и «Газели» в Новосибирской области погиб человек

Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области
Массовое ДТП произошло на трассе в Новосибирской области, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале.

По предварительной информации, около 8:00 (4:00 мск) на 1180 км автодороги р-254 на территории Барабинского района произошло столкновение четырех транспортных средств: трех фур и «Газели».

В результате столкновения одна из фур и «Газель» загорелись. В настоящее время огонь потушили. На месте ДТП скончался водитель «Газели».

Обстоятельства ДТП и данные погибшего водителя устанавливаются. Помимо этого, проводятся мероприятия по ликвидации заторной ситуации на трассе.

Накануне сообщалось, что в Москве пять человек получили травмы в ДТП с участием фургона и грузовика на Южнопортовой улице. Пострадавшие — водитель и пассажиры фургона. Прибывшие медики доставили четырех человек в больницу, еще один от госпитализации отказался.

Ранее автомобиль Дмитрия Диброва попал в массовое ДТП в Подмосковье.

