Видео: в Москве люди пострадали в жестком ДТП с фургоном

В Москве пять человек пострадали в ДТП с участием фургона и грузовика
Кадр из видео/Telegram-канал «Агентство «Москва»»

В Москве пять человек пострадали в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Пять человек получили травмы в ДТП с участием фургона и грузовика на Южнопортовой улице. Все пострадавшие – из фургона», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что фургон получил серьезные повреждения: у транспорта разбит капот и бампер, выбиты стекла и смят кузов. Также на записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

По информации канала, прибывшие медики доставили в больницу четверых пострадавших в ДТП, еще один человек от госпитализации отказался.

До этого на платной дороге Казань — Екатеринбург новый автомобиль Ferrari 296 попал в ДТП. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоит разбитая иномарка. На записи также заметно, что в момент ДТП по дороге разлетелись автомобильные детали. По словам автора видео, авария произошла на его глазах.

Ранее в Якутии девочка выпала из окна трактора и попала под колеса.

