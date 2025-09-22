Видео: в Москве люди пострадали в жестком ДТП с фургоном

В Москве пять человек пострадали в ДТП с участием фургона и грузовика

В Москве пять человек пострадали в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Пять человек получили травмы в ДТП с участием фургона и грузовика на Южнопортовой улице. Все пострадавшие – из фургона», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что фургон получил серьезные повреждения: у транспорта разбит капот и бампер, выбиты стекла и смят кузов. Также на записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

По информации канала, прибывшие медики доставили в больницу четверых пострадавших в ДТП, еще один человек от госпитализации отказался.

