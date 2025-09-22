Видео: Kia Rio с людьми отбросило в авто в момент жесткого ДТП на трассе М-5

В Самарской области на видео сняли, как Kia с людьми отбросило в легковушку

В Самарской области столкнулись автомобили Sitrak, Chevrolet Lacetti и Kia Rio. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

«По предварительной информации, 20.09.2025, в 13:55 часов на 1082 км трассы М-5 Урал вблизи населенного пункта Черновка Сергиевского района Самарской области водитель автомобиля «Киа Рио», двигаясь в сторону г. Самары, выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем «Ситрак» и по касательной с автомобилями «Шевроле Лачете» и «Лада Ларгус», двигающимися во встречном направлении», — говорится в сообщении.

По информации канала, авария произошла из-за того, что 22-летний водитель Kia Rio уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате произошедшего водитель и пассажирка иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью, еще одного пассажира госпитализировали в Сергиевскую Центральную районную больницу. Водителю Sitrak и пассажиру Chevrolet Lacetti медики оказали помощь на месте.

Ранее в Москве автомобиль парализовал движение трамваев.