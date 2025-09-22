На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: Kia Rio с людьми отбросило в авто в момент жесткого ДТП на трассе М-5

В Самарской области на видео сняли, как Kia с людьми отбросило в легковушку
true
true
true

В Самарской области столкнулись автомобили Sitrak, Chevrolet Lacetti и Kia Rio. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

«По предварительной информации, 20.09.2025, в 13:55 часов на 1082 км трассы М-5 Урал вблизи населенного пункта Черновка Сергиевского района Самарской области водитель автомобиля «Киа Рио», двигаясь в сторону г. Самары, выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем «Ситрак» и по касательной с автомобилями «Шевроле Лачете» и «Лада Ларгус», двигающимися во встречном направлении», — говорится в сообщении.

По информации канала, авария произошла из-за того, что 22-летний водитель Kia Rio уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате произошедшего водитель и пассажирка иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью, еще одного пассажира госпитализировали в Сергиевскую Центральную районную больницу. Водителю Sitrak и пассажиру Chevrolet Lacetti медики оказали помощь на месте.

Ранее в Москве автомобиль парализовал движение трамваев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами