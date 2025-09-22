В Москве автомобиль парализовал движение трамваев

В Москве авто застряло на трамвайный путях и парализовало движение

В Москве застрявший на путях автомобиль затруднил движение трамваев. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В 4-м Рощинском проезде (в районе остановки «Духовской переулок») из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи № 26 и 38», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего временно изменили маршруты движения трамваев. В Дептрансе посоветовали быть внимательными, а также следить за объявлениями водителей.

