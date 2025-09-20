На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Петровки, 38 в Москве молодой человек отжимался перед шестью полицейскими

В Москве на Петровке молодой человек отжимался на дороге перед 6 полицейскими
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

В Москве очевидцы сняли на видео молодого человека, который выполнял отжимания на проезжей части дороги перед полицейскими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Субботний сюр с Петровки, 38 в Москве: парень с голым торсом отжимается на дороге перед шестью полицейскими», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что молодой человек выполнил не менее семи отжиманий. За его действиями внимательно наблюдали сотрудники полиции. О причинах его поведения не сообщается.

По адресу: улица Петровка, дом 38 располагается Главное управление МВД России по городу Москве. Адрес стал нарицательным: под таким названием в советские годы был снят телесериал о работе милиции, также по сей день издается газета «Петровка, 38», учрежденная московским полицейским главком.

Ранее под Москвой автомобиль рухнул с моста.

