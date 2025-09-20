На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Орехово-Зуево мигрант устроил дебош в автобусе и попал на видео

В Подмосковье возбуждено уголовное дело против пассажира, устроившего дебош в автобусе. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«В социальных медиа сообщается, что в Орехово-Зуево в общественном транспорте приезжий, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, а в ответ на замечание применил физическую силу к гражданам», — отмечается в публикации.

На кадрах с инцидентом, опубликованных «Рен-ТВ», видно, что мужчина, нетвердо стоящий на ногах, пререкался с другими пассажирами, а затем вступил с ними в потасовку. В конечном итоге его вытолкали из автобуса. Одна из пассажирок при этом призывала окружающих снимать мужчину на видео с тем, чтобы «отправить Бастрыкину» видеозапись инцидента.

Против пассажира автобуса возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Оно взято на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее в Якутии девочка выпала из окна трактора и попала под колеса.

