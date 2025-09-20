На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девочка выпала из окна трактора в Якутии и попала под колеса

В Якутии девочка выпала из окна трактора и попала под колеса
Telegram-канал «Госавтоинспекция14»

В Якутии восьмилетняя девочка выпала из окна трактора и попала под колеса, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция 14». Инцидент произошел в поселке Юкагир Усть-Янского района.

«Несовершеннолетняя сидела внутри кабины трактора сзади слева возле откидного окна. Установлено, что водитель трактора не имеет водительского удостоверения тракториста-машиниста, к административной ответственности в течение года не привлекался», — отмечается в сообщении.

Трактор в момент происшествия двигался задним ходом. Пострадавшей выжить не удалось.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге под автомобиль попала мать с двумя детьми. Пешеходы переходили улицу вне перехода.

Ранее на Калужском шоссе под Москвой автомобиль рухнул с моста.

