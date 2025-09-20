Видео: мать с двумя детьми подбросило в воздух при наезде Audi в Петербурге

В Санкт-Петербурге Audi сбила мать с двумя детьми, это попало на видео

В Красносельском районе Санкт-Петербурга водитель Audi наехал на женщину с двумя детьми, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«19 сентября в 18:51 у дома 75 по Ленинскому проспекту водитель автомобиля «Ауди», осуществляя поворот, совершил наезд на 48-летнюю женщину-пешехода, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода с двумя детьми в возрасте 8 и 10 лет», — отмечается в сообщении.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что женщина и дети переходили улицу, вдоль которой были припаркованы автомобили. Им удалось дойти до середины проезжей части: водитель автомобиля, ехавшего слева, пропустил пешеходов. Затем они вышли на другую половину дороги из-за припаркованной машины, там их сбил водитель серебристой Audi, двигавшийся на высокой скорости. От удара пешеходов подбросило в воздух, затем они упали на асфальт. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

