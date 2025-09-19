Volkswagen возмутился взысканию с него 16,9 млрд рублей в России

Концерн Volkswagen назвал неправомерным взыскание с него в России 16,9 млрд рублей по иску »Группы ГАЗ». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Volkswagen AG.

«На наш взгляд, возбуждение российским судом производства по делу о несостоятельности является очередной попыткой добиться исполнения неправомерного решения в связи со спором с Группой «ГАЗ» сомнительными средствами. Volkswagen считает это действие необоснованным и намерен решительно использовать все правовые возможности для защиты своих интересов», — сообщили агентству в пресс-службе Volkswagen AG в ответ на вопрос о том, будет ли немецкая компания исполнять решение российского суда.

На мощностях ГАЗа до 2022 года собирали автомобили Volkswagen и Skoda. В 2023 году нижегородский автозавод подал против Volkswagen иск в связи с разрывом сотрудничества. В 2024 году Арбитражный суд Нижегородской области взыскал c Volkswagen 16,9 млрд рублей.

В 2025 году право требования с VW этих сумм приобрело за 120 млн рублей созданное в начале года АО «Камея». Оно обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о локальном банкротстве Volkswagen AG.

