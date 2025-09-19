На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Volkswagen возмутился взысканию с него 16,9 млрд рублей в России

Volkswagen назвал неправомерным взыскание с него 16,9 млрд в России
true
true
true
close
Telegram-канал «No Limits»

Концерн Volkswagen назвал неправомерным взыскание с него в России 16,9 млрд рублей по иску »Группы ГАЗ». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Volkswagen AG.

«На наш взгляд, возбуждение российским судом производства по делу о несостоятельности является очередной попыткой добиться исполнения неправомерного решения в связи со спором с Группой «ГАЗ» сомнительными средствами. Volkswagen считает это действие необоснованным и намерен решительно использовать все правовые возможности для защиты своих интересов», — сообщили агентству в пресс-службе Volkswagen AG в ответ на вопрос о том, будет ли немецкая компания исполнять решение российского суда.

На мощностях ГАЗа до 2022 года собирали автомобили Volkswagen и Skoda. В 2023 году нижегородский автозавод подал против Volkswagen иск в связи с разрывом сотрудничества. В 2024 году Арбитражный суд Нижегородской области взыскал c Volkswagen 16,9 млрд рублей.

В 2025 году право требования с VW этих сумм приобрело за 120 млн рублей созданное в начале года АО «Камея». Оно обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о локальном банкротстве Volkswagen AG.

Ранее стало известно о росте числа жалоб россиян на затягивание ремонта по ОСАГО и каско.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами