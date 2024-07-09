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Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen

Нижегородский суд удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen на сумму 16,9 млрд рублей

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Shutterstock

Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск Горьковского автозавода (ГАЗ) к Volkswagen. Об этом сообщает ТАСС. Немецкому концерну придется выплатить российскому предприятию 16,9 млрд рублей.

Рассмотрение иска ГАЗа к Volkswagen на сумму 28,4 млрд рублей началось в середине июля 2023 года. Иск был подан из-за прекращения Volkswagen поставок двигателей, которые ГАЗ использовал в производстве автомобилей, по договору от 15 июня 2017 года.

Концерн Volkswagen объявил об остановке производства автомобилей в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года. Компания связала решение с нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за событий на Украине. В Нижнем Новгороде на площадке ГАЗа выпускались модели Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia, а на собственном заводе немецкой группы в Калуге — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

В 2021 году в России было продано 86,1 тыс. новых автомобилей Volkswagen, что на 14% меньше, чем годом ранее. Также жители РФ купили 90,4 тыс. машин марки Skoda (-4%).

Ранее сообщалось, что россияне стали покупать меньше люксовых автомобилей.

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