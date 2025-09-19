Россияне завалили страховщиков жалобами на затягивание ремонта по ОСАГО и каско

В России на 30% выросло число жалоб на затягивание ремонта по каско

В России по итогам января-августа 2025 года на 20% возросло количество жалоб на затягивание сроков ремонта автомобилей в рамках страхования ОСАГО и на 30% — по каско. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«За восемь месяцев 2025 года число жалоб клиентов страховщиков по ОСАГО достигло 58,8 тыс., превысив показатель прошлого года на 20%. За тот же период число жалоб по каско увеличилось на 30%, до 3,6 тыс. Такие данные предоставили «Ъ» в службе финансового уполномоченного», — отмечается в публикации.

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова рассказала изданию, что фактическое число жалоб может оказаться больше, потому что не все автовладельцы доходят до стадии обращения к финансовому уполномоченному при урегулировании таких конфликтов. По ее словам, в практике встречаются ситуации, когда страховщики заявляют сроки в 180 и 240 дней на устранение неисправности. Участники рынка сообщили, что к увеличению сроков ремонта ведут проблемы с поставками запчастей.

По закону об ОСАГО срок ремонта автомобиля не должен превышать 30 дней. В случае с каско такой предельный срок законом не установлен.

Ранее были названы 10 российских регионов, где никто не покупает новые автомобили.