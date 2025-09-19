На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне завалили страховщиков жалобами на затягивание ремонта по ОСАГО и каско

В России на 30% выросло число жалоб на затягивание ремонта по каско
true
true
true
close
Наталья Горшкова/РИА Новости

В России по итогам января-августа 2025 года на 20% возросло количество жалоб на затягивание сроков ремонта автомобилей в рамках страхования ОСАГО и на 30% — по каско. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«За восемь месяцев 2025 года число жалоб клиентов страховщиков по ОСАГО достигло 58,8 тыс., превысив показатель прошлого года на 20%. За тот же период число жалоб по каско увеличилось на 30%, до 3,6 тыс. Такие данные предоставили «Ъ» в службе финансового уполномоченного», — отмечается в публикации.

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова рассказала изданию, что фактическое число жалоб может оказаться больше, потому что не все автовладельцы доходят до стадии обращения к финансовому уполномоченному при урегулировании таких конфликтов. По ее словам, в практике встречаются ситуации, когда страховщики заявляют сроки в 180 и 240 дней на устранение неисправности. Участники рынка сообщили, что к увеличению сроков ремонта ведут проблемы с поставками запчастей.

По закону об ОСАГО срок ремонта автомобиля не должен превышать 30 дней. В случае с каско такой предельный срок законом не установлен.

Ранее были названы 10 российских регионов, где никто не покупает новые автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами