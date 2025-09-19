На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тело московского предпринимателя нашли возле его автомобиля

Baza: тело главы АО «НПК «Химпроминжиниринг» Тюнина нашли у его авто в Подмосковье
Telegram-канал «Baza»

В поселке Кокошкино Московской области возле Toyota нашли тело генерального директора АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Рядом с мужчиной нашли винтовку и записку», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, предприниматель покончил с собой.

По информации канала, с 2001 по 2013 год Тюнин был главой ряда телекоммуникационных компаний, в числе которых были международные организации. С 2013 года он был исполнительным директором в крупном холдинге, специализирующимся на производстве композиционных материалов, а с апреля 2016 – генеральным директором АО «НПК «Химпроминжиниринг» — компания занимается развитием инновационных проектов в области производства химических волокон и углеродных композиционных материалов.

До этого в Москве 18-летний молодой человек напал на членов своей семьи с ножом, а затем покончил с собой.

Ранее россиянка таинственно исчезла в Таиланде, уехав на такси в клуб.

