Россиянка таинственно исчезла в Таиланде, уехав на такси в клуб

В Таиланде при загадочных обстоятельствах пропала россиянка, вызвавшая такси
Telegram-канал «112»

В Таиланде при загадочных обстоятельствах пропала россиянка, уехав на такси в клуб. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«34-летняя Эрика Владыко исчезла в Бангкоке — туда она приехала 12 сентября, а ночью, около двух часов, она вышла из такси на Sukhumvit soi. Машину она заказала на ресепшене, но не со своего телефона. Девушка приехала на улицу, где разные бары, после перестала выходить с близкими на связь. В последний раз Эрика была на связи в соцсетях 15 сентября, сейчас ее телефон выключен», — говорится в публикации.

Примечательно, что в номере отеля осталась дочь Эрики, которую утром нашли горничные. Ее поместили в тайский детдом, где ребенка посещает знакомая пропавшей. Она обратилась в посольство РФ. По ее словам, в день пропажи Эрика вела себя странно: ни с кем не общалась и не раскрывала причину своего отъезда. Все документы девушка оставила в номере.

Родители Эрики вылетели в Бангкок за внучкой.

До этого в горах Сочи пропала бывший кинолог МЧС вместе со своей собакой.

«Инна Крахмалева, бывший кинолог МЧС, в последний раз связывалась с дочерью 21 августа в 10 утра, после этого телефон женщины выключился. В день исчезновения ее видели на автозаправке в поселке Красная Поляна. Очевидцы сообщили, что женщина села в свой автомобиль вместе с питомцем и уехала в неизвестном направлении», — передавал Telegram-канал 112.

По словам родных пропавшей, они не знают, куда могла отправиться женщина.

Ранее москвич на Renault рассказал, почему не пропускал скорую.

