Москвич порезал семью ножом и покончил с собой

«112»: юный москвич напал на родных с ножом и совершил самоубийство

В Москве 18-летний молодой человек напал на членов своей семьи с ножом, а затем покончил с собой. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на улице Обручева. По данным канала, юноша нанес ножевые ранения своему отцу, матери и 24-летней сестре, после чего совершил суицид.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Накануне в Обнинске конфликт двух пациентов больницы закончился потасовкой с бритвой. Инцидент произошел в ночь с 31 июля на 1 августа в отделении пульмонологии КБ № 8. Двое мужчин вступили в конфликт, после чего один из них достал бритву и нанес несколько порезов другому. Затем нападавший сбежал из палаты.

Пострадавший получил неглубокие травмы, его жизнь вне опасности, он продолжает лечение. Нападавшего после произошедшего перевели в психиатрическое отделение.

Ранее суд в Тюмени вынес приговор фигурантам дела о резне в больнице.