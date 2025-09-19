Видео: водители застряли в огромной пробке на Рублево-Успенском шоссе

На видео попала огромная пробка на Рублево-Успенском шоссе из-за перекрытия

В результате перекрытия дороги на Рублево-Успенском шоссе образовалась огромная пробка. Об этом сообщает Telegram-канал »Москва на дорогах».

«На Рублево-Успенском шоссе перекрытие дороги. Люди стоят в пробке уже больше двух часов», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что на МКАД на Рублевском шоссе перекрыли движение автомобилей.

«Временно закрыто движение на съездах с Рублевского шоссе на МКАД в районе 60 км; на Рублевском шоссе в районе дома 60, корпус 32», — предупредили в Дептрансе.

Водителям посоветовали быть внимательными во время движения, а также выбирать пути объезда перекрытых дорог.

