На видео попал автомобиль, проехавший зигзагами на крыше по МКАД

На МКАД красный автомобиль проскользил на крыше и попал на видео

На МКАД водитель автомобиля врезался в другую машину, в отбойник трассы, а затем перевернулся на крышу. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

«ДТП на 69 км МКАД зафиксировали высокоинтеллектуальные комплексы видеоаналитики от ГКУ ЦОДД», — отмечается в публикации.

Авария произошла 16 августа. на кадрах видно, что водитель седана красного цвета двигался на высокой скорости в правом ряду и попытался перестроиться левее, вклинившись между двумя машинами. Он не справился с управлением, врезался в седан ВАЗ и в разделительный отбойник. От удара об отбойник автомобиль перевернулся на крыше и пересек несколько полос. Его колесо отлетело в крышу «Жигулей». Затем машины остановились, водитель перевернувшегося автомобиля покинул салон через окно.

