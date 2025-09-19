На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На МКАД перекрыли движение транспорта

На МКАД перекрыли движение авто на Рублевском шоссе
Depositphotos

На МКАД на Рублевском шоссе перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Временно закрыто движение на съездах с Рублевского шоссе на МКАД в районе 60 км; на Рублевском шоссе в районе дома 60, корпус 32», — говорится в сообщении.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными во время движения, а также выбирать пути объезда перекрытых дорог.

До этого сообщалось, что в Москве на 22 километре МКАД перевернулась фура. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части лежит большегруз, который перевернулся в момент ДТП. На записи также заметно, что на место аварии прибыл кран и спасатели. По информации Telegram-канала «Дептранс. Оператвино», движение в районе ДТП затруднено на два километра.

«На внешней стороне 21-го км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Ранее велосипедист попал в жесткое ДТП на МКАД.

