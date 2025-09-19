На МКАД перекрыли движение транспорта

На МКАД на Рублевском шоссе перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Временно закрыто движение на съездах с Рублевского шоссе на МКАД в районе 60 км; на Рублевском шоссе в районе дома 60, корпус 32», — говорится в сообщении.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными во время движения, а также выбирать пути объезда перекрытых дорог.

До этого сообщалось, что в Москве на 22 километре МКАД перевернулась фура. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части лежит большегруз, который перевернулся в момент ДТП. На записи также заметно, что на место аварии прибыл кран и спасатели. По информации Telegram-канала «Дептранс. Оператвино», движение в районе ДТП затруднено на два километра.

«На внешней стороне 21-го км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Ранее велосипедист попал в жесткое ДТП на МКАД.