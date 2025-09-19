На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, на сколько вырастут цены на элитные авто после повышения утильсбора

Shot: после повышения утильсбора цены на элитные авто вырастут на 8 млн рублей
true
true
true
close
Lamborghini

После повышения утилизационного сбора цены на элитные автомобили вырастут на 4-8 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Mercedes-Benz G-Класс <…> вырастет в цене на 3,5–4 миллиона рублей. Сейчас средняя цена машин, произведенных в 2012–2017 годах составляет около 8,5 миллиона рублей. После повышения утильсбора — станет 12 миллионов. Toyota Supra V (A90 с двигателем 3.0) прибавит в цене меньше всех — всего два миллиона рублей (с 4,5 до 6,5 миллиона рублей)», — говорится в сообщении.

По информации канала, модели Porsche 911 Carrera, BMW M4 Coupe, Audi RS5 Coupe и Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupe вырастут в цене на 3-3,5 млн рублей, в то время как итальянские Maserati GranTurismo (2007–17) и Ferrari California (2008–12) – до 15,5 млн рублей.

Также сообщается, что после повышения утильсбора приобрести Lamborghini Urus 2019 года выпуска можно будет за 31,5 млн рублей, при этом ранее автомобиль стоит 25 млн рублей. Кроме того, на восемь млн рублей повысится цена на Bentley Bentayga W12 (2019), так, машину можно будет купить за 38 млн рублей.

Ранее сообщалось, что свыше 30 тысяч россиян выступили против увеличения утильсбора.

