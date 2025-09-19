На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Несколько тысяч фур застряли на границе с Казахстаном

Mash: на границе с Казахстаном застряли больше 5 тысяч фур
Telegram-канал Mash

На границе с Казахстаном стоят пять тысяч фур, которые должны доставить груз в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Из Китая в Москву грузы не приходят уже третий день, склады пустые. А с понедельника <…> весь накопившийся поток рванет разом и рискует забить терминалы. Причина пробок — таможня ищет контрафакт», — говорится в сообщении.

По информации канала, водители не знают, когда их пропустят, при этом, если политические и административные проблемы решатся сейчас, очередь из фур исчезнет только через три недели.

Также уточняется, что произошедшая ситуация неблагоприятно сказывается на логистике и поставках товаров из Китая, особенно остро это ощущается перед разгаром делового сезона.

До этого стало известно, что дефицит бензина, возникший на некоторых автомобильных заправочных станциях (АЗС) в Крыму, связан со сложной логистикой и временными ограничениями поставок.

Ранее сообщалось, что россиянам не будут продавать номера на авто с матерными комбинациями.

