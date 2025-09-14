Крым столкнулся с дефицитом бензина на некоторых АЗС

Дефицит бензина, возникший на некоторых автомобильных заправочных станциях (АЗС) в Крыму, связан со сложной логистикой и временными ограничениями поставок. Об этом сообщили в Telegram-канале республиканского министерства топлива и энергетики.

«Данная ситуация прежде всего связана с текущим спросом, значительным отделением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки», — говорится в сообщении.

В крымском минэнерго добавили, что ситуация с топливом находится на ежедневном контроле. По данным ведомства, сейчас принимаются меры оптимизации.

4 сентября глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что на внутреннем рынке топлива создается искусственный ажиотаж, так как недобросовестные предприниматели пытаются заработать на спекулятивных ожиданиях потребителей. Как отметил глава ведомства, основной задачей правительства является сдерживание роста цен на бензин, данный показатель не должен превышать инфляцию.

Ранее в Минэнерго объяснили ужесточение правил биржевых торгов бензином.