На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крым столкнулся с дефицитом бензина на некоторых АЗС

Минэнерго Крыма: дефицит бензина связан с логистикой и ограничениями поставок
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Дефицит бензина, возникший на некоторых автомобильных заправочных станциях (АЗС) в Крыму, связан со сложной логистикой и временными ограничениями поставок. Об этом сообщили в Telegram-канале республиканского министерства топлива и энергетики.

«Данная ситуация прежде всего связана с текущим спросом, значительным отделением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки», — говорится в сообщении.

В крымском минэнерго добавили, что ситуация с топливом находится на ежедневном контроле. По данным ведомства, сейчас принимаются меры оптимизации.

4 сентября глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что на внутреннем рынке топлива создается искусственный ажиотаж, так как недобросовестные предприниматели пытаются заработать на спекулятивных ожиданиях потребителей. Как отметил глава ведомства, основной задачей правительства является сдерживание роста цен на бензин, данный показатель не должен превышать инфляцию.

Ранее в Минэнерго объяснили ужесточение правил биржевых торгов бензином.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами